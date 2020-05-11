Харьковчанина, забившего жену до разрыва поджелудочной железы, оставили на свооде

Перед этим он изрезал супругу ножом.

Менее трех месяцев назад в одной из харьковских высоток пьяный мужчина напал на жену в ходе бытовой ссоры. Потеряв контроль над собой, хозяин дома схватил канцелярский нож, и перерезал супруге вены на запястьях, а когда та попыталась выбежать из квартиры, повалил ее на пол в коридоре, и стал избивать ногами.

В результате избиения потерпевшую в критическом состоянии доставили в больницу – у нее оказалась разорвана поджелудочная железа. В ходе многочасовой операции состояние женщины стабилизировали, она выжила.

На днях муж-тиран приговорен к пяти годам лишения свободы с трехлетней отсрочкой.

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