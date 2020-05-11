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20:35 11 Мая 2020 Просмотров 27   КомментариевКомментарии

Экс-игрок киевского «Динамо» арестован за угрозы убить жену

Огнен Вукоевич пришел домой пьяным и начал угрожать жене, с которой состоит в браке с 2016 года, а также ее сестре и матери.

Прибывшая на место полиция провела обыск 36-летнего экс-футболиста – нет ли у него оружия.

Вукоевич был арестован. Против него возбудили уголовное дело.

Позже прокуратура отпустила Огнена. Однако ему было запрещено посещать свой собственный дом в Тушканаце и приближаться к жене на расстояние менее чем 200 метров.

Огнен Вукоевич в настоящее время является главным тренером юношеской (U-20) сборной Хорватии.

Он защищал цвета киевского «Динамо» с 2008 по 2015 годы, проведя за «бело-синих» 141 матчей.

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Тэги: футбол, жена, убийство

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