Экс-игрок киевского «Динамо» арестован за угрозы убить жену
Огнен Вукоевич пришел домой пьяным и начал угрожать жене, с которой состоит в браке с 2016 года, а также ее сестре и матери.
Прибывшая на место полиция провела обыск 36-летнего экс-футболиста – нет ли у него оружия.
Вукоевич был арестован. Против него возбудили уголовное дело.
Позже прокуратура отпустила Огнена. Однако ему было запрещено посещать свой собственный дом в Тушканаце и приближаться к жене на расстояние менее чем 200 метров.
Огнен Вукоевич в настоящее время является главным тренером юношеской (U-20) сборной Хорватии.
Он защищал цвета киевского «Динамо» с 2008 по 2015 годы, проведя за «бело-синих» 141 матчей.
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