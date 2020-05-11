Правительство разрешило возобновить матчи Английской премьер-лиги

Правительство Великобритании разрешило возобновить футбольный чемпионат и другие спортивные турниры в стране с 1 июня.

Пока неясно, когда зрители смогут снова посещать спортивные мероприятия



Правительство опубликовало 50-страничный документ с подробным описанием того, как Великобритания начнет ослаблять карантин, сообщает BBC.

Выступая в понедельник в Палате общин, премьер-министр Борис Джонсон сказал, что возможность проводить спортивные мероприятия хотя бы за закрытыми дверями может «дать столь необходимый импульс для укрепления морального духа страны».

В документе подчеркнуто, что болельщикам пока будет запрещено посещать матчи.

Сезон в Премьер-лиге был приостановлен с 13 марта из-за пандемии коронавируса.

Напомним, ранее руководство АПЛ планировало возобновить матчи 12 июня.

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