Правительство разрешило возобновить матчи Английской премьер-лиги
Правительство Великобритании разрешило возобновить футбольный чемпионат и другие спортивные турниры в стране с 1 июня.
Правительство опубликовало 50-страничный документ с подробным описанием того, как Великобритания начнет ослаблять карантин, сообщает BBC.
Выступая в понедельник в Палате общин, премьер-министр Борис Джонсон сказал, что возможность проводить спортивные мероприятия хотя бы за закрытыми дверями может «дать столь необходимый импульс для укрепления морального духа страны».
В документе подчеркнуто, что болельщикам пока будет запрещено посещать матчи.
Сезон в Премьер-лиге был приостановлен с 13 марта из-за пандемии коронавируса.
Напомним, ранее руководство АПЛ планировало возобновить матчи 12 июня.
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