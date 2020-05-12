Правительство выделило 6 миллиардов гривен для безработных

Деньги направят на пособия.

В Кабмине решили позаботиться о тех, кто стал безработным вследствие введения властями карантинных ограничений. В соответствии с постановлением правительства Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины получит 6 миллиардов гривен.

В связи с увеличением количества украинских граждан, которые потеряли свои рабочие места из-за введения карантина в стране, правительство направило 6 миллиардов гривен на выплаты пострадавшим. Кроме того, в правительстве распорядились о порядке использования выделенных средств, которые будут направлены на соответствующие выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Так, согласно постановлению Кабмина, 1,277 миллиардов гривен направлены на выплату пособия по безработице для тех, кто зарегестрировался в Центре занятости. При этом были также отрегулированы минимальный и максимальный размер выплат для безработных до 1 тысячи гривен и 8 408 гривен соответственно. Также данное пособие будет назначаться и выплачиваться уже с первого дня регистрации, а не с 7 дня, как было до этого. Те граждане, которые были уволены по собственному желанию, также получат государственную помощь с 1 дня, а не спустя 3 месяца.

Еще правительство выделило 4,723 миллиардов гривен для тех, кто должен получать помощь в связи с частичной потерей работы, и на пособия представителям малого и среднего бизнеса на период карантинных ограничений для выплаты заработных плат сотрудикам, которых перевели на сокращенный рабочий график.

Стоит отметить, что карантин крайне негативно отобразился на доходах украинцев. В связи с введением ораничительных мер для сдерживания распространения коронавирусной инфекции официально без работы остались около 156 тысяч украинцев, которые подали соответствующие заявления на регистрацию в Центре занятости в качестве безработных.

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