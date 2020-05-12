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Главная » Украина » Политика
10:00 12 Мая 2020 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

НАБУ закрыло одно из дел Гримчака

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможном недостоверном декларировании бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Гримчаком.

По его словам, дело закрыли из-за отсутствием состава преступления. Собеседник добавил, что производство возбуждено на основании обоснованного заключения Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

Сам Гримчак в Facebook тоже сообщил, что одно из его дел закрыли. «Поскольку сегодня день хороших новостей, еще сообщу на своей странице, что дело, возбужденное НАБУ против меня по ст. 366-1 УК Украины, закрыто из-за отсутствия состава преступления», – написал он.

Ранее НАПК нашло нарушения в декларации Гримчака. Он якобы в декларации за 2016 год недостоверно указал сведения о собственном полученном доходе в виде зарплаты и не указал сведения о финансовых обязательствах жены перед ООО «ОТП Факторинг Украина». Так, общая сумма недостоверных сведений в декларации за 2016 год составляет более 1 млн грн.

Напоним,экс-замминистра и его помощника задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды. Позже им сообщили о подозрении в мошенничестве. Расследование этого дела завершено и вскоре его направят в суд.

По версии следствия, Гримчак пообещал за деньги решить два вопроса представителю частной компании. Так, он во время разговора с указанным представителем узнал, что тот пытается решите один вопрос в суде, а именно взыскание долга с другой фирмы. Экс-замминистра якобы пообещал за 100 тысяч долларов решить этот вопрос, обратившись к экс-заместителю генерального прокурора, чтобы тот повлиял на руководителя Кассационного гражданского суда, а тот повлиял уже на судей этого суда. По данным «Слово и Дело», речь идет об Анжеле Стрижевской.

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Тэги: НАБУ

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