94-летнего экс-президента Франции обвинили в домогательствах

Журналистка немецкого телеканала WDR Анн-Катрин Штраке обвинила бывшего президента Франции Валери Жискар д’Эстена в сексуальных домогательствах.

Жалоба была подана еще в марте. Предварительное расследование было начато в понедельник, 11 мая.

«Я рада узнать, что министерство приняло мою жалобу к рассмотрению и решило начать расследование», – заявила агентству France Presse журналистка.

Она считает, что «все должны знать, что бывший президент республики сексуально домогался журналистки», объяснила она агентству.

Инцидент произошел в декабре 2018 года. По словам журналистки, во время интервью Валери Жискар д’Эстен положил свою руку на ее ягодицы, и это произошло три раза.

Как сообщает RFI, действия бывшего президента Франции, члена Конституционного совета республики будет расследовать бригада по борьбе с преступлениями, совершенными против частных лиц (BRDP).

Адвокат Жискар д’Эстена отказался комментировать эту информацию.

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