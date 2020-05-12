В Гонконге возобновились протесты: полиция задержала 230 человек

Антиправительственные протесты возобновились накануне после того как власти запретили проведение марша.

Полиция Гонконга сообщили о задержании 230 протестующих после возобновившихся 10 мая акций протеста, передает Reuters.

По данным агентства, антиправительственные протесты возобновились накануне после того как власти запретили проведение марша. Беспорядки начались в одном из торговых центров, а затем продолжились на улицах района Монгкок.

В результате беспорядков были задержаны люди в возрасте от 12 до 65 лет. Им в вину вменяются несанкционированное массовое собрание, порча имущества и отсутствие удостоверений личности.

Как передает Гонконгская ассоциация журналистов, сотрудникам СМИ, оказавшимся в толпе протестующих, полиция запрещала снимать происходящее, применяла слезоточивый газ и другие средства.

В сети появилось множество видео жестокого разгона протестующих.

Долгое время у Гонконга и Центрального Китая были сложные взаимоотношения. В середине июня 2019 года в крупнейшей акции протеста в Гонконге принимали участие почти два миллиона человек. Жители города выступали против принятия закона об экстрадиции подозреваемых в нарушении закона лиц на материковый Китай, считая, что он может быть использован для передачи в руки китайского правосудия диссидентов и несправедливо преследуемых людей.

Правительство отказалось от ратификации проекта закона, однако демонстранты начали требовать рассмотрения дела о жестокости полиции, демократических реформ и отставки главы китайской администрации Гонконга Керри Лэм.

В декабре эти протесты продолжились. Лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не позволит иностранным силам вмешиваться в его особые регионы, включая Гонконг. На церемонии, посвященной 20-й годовщине передачи Макао китайскому правлению, Си похвалил бывшую португальскую колонию за ее патриотизм и лояльность Пекину и намеренно промолчал о гонконгских протестах.

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