В Беларуси задерживают активистов, оппозиционных журналистов и блогеров за критику в адрес Лукашенко

Правозащитники из Беларуси сообщают, что накануне и после празднования Дня победы ( мая) в стране властями страны было задержано около 100 оппозиционных блогеров, журналистов и подписчиков каналов.

Правозащитники из Беларуси сообщают, что накануне и после празднования Дня победы ( мая) в стране властями страны было задержано около 100 оппозиционных блогеров, журналистов и подписчиков каналов, на которых содержится критика действующей власти и Александра Лукашенко.

Задержанные критиковали действия власти, решившей провести масштабное массовое мероприятие ко Дню победы, несмотря на коронавирусную пандемию.

В частности, «провинившиеся» принимали участие в онлайн-стримах, в которых рассказывали о ситуации в разных частях Беларуси.

Один из задержанных, Сергей Петрухин, был отправлен в камеру на 15 суток. При этом, силовики не дождались кареты «скорой помощи», которая была вызвана в суд, хотя у задержанного высокая температура и подозрение на коронавирус. По его словам, он – не единственный задержанный, отправленный в изолятор с высокой температурой тела.

Во время задержания, Петрухин был в Минской области и собирался попасть на встречу с блогером Сергеем Тихановским. Тихановский – автор youtube-канала со стримами с критикой в адрес Лукашенко и положения вещей в Беларуси. Канал Тихановского работает около года, каждое его видео собирает около 140 тысяч просмотров.

Команда Тихановского занимается разъездами по Беларуси и съемкой стримов с реальными людьми, которые рассказывают о проблемах и высказывают свои мысли о том, что происходит в стране. 6 мая блогер был задержан во время встречи с подписчиками. Силовики пытались задержать и его команду, однако подписчики не дали им этого сделать. После этого, во многих гордах Беларуси прошли акции с требованием освободить Тихановского – многих из участников акций задержали.

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