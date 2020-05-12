Дипломат рассказал, как назначение посла США в Киеве связано с новой «холодной» войной
Провайдером безопасности для Украины являются США, считает Корсунский.
На днях президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла в Украине. По мнению директора Дипломатической академии Украины Сергея Корсунского, это очень удачная для Киева кандидатура.
«Новый посол, которого они предложили. Считаю, что это очень удачная кандидатура. Во-первых, он человек военный и понимает главную опасность, которая нам угрожает. Он не новичок, советник правительства Украины по вопросам безопасности. Это показывает, что Администрация Трампа относится к нам очень серьезно. Это не какая-то проходная кандидатура», – сказал дипломат в интервью «Сегодня».
По словам Корсунского, сегодня мы видим, «как с космической скоростью пандемия ускорила формирование нового механизма «холодной» войны».
«Это Китай+ против США+. Скорее всего, в ближайшее время мы увидим формирование не просто двух полюсов силы. Они и так были. Мы увидим, я бы сказал, кластеризацию. То есть, государства, которые больше тяготеют к каждому из них. Причем, это не обязательно будут географически близкие государства», – сказал он.
Корсунский отметил, что США беспокоятся о Центральной Европе и создают здесь свое присутствие.
«У Украины нет выбора, потому что провайдером безопасности для нас являются США. Наша ассоциация с помощью со стороны Канады, США и НАТО не имеет альтернатив. Иначе мы не сможем быть спокойны, что Россия не вернется к вопросу открытой агрессии, если Путин не почувствует, что ему это поможет дальше оставаться у власти и продолжать отвлекать внимание своего населения от внутренних проблем. Поэтому, назначение военного дипломата в Украину – отражение того, что мы будем частью США+», – сказал дипломат.
Однако, по его словам, отбросить сотрудничество с Китаем мы не можем.
«Это наш торговый партнер номер один, там есть интересные инвестиционные перспективы. При этом мы должны понимать, что существование нас, как суверенного государства, зависит в первую очередь от вопросов безопасности, которые мы не сможем обеспечить без опоры на поддержку США. А назначение такого посла свидетельствует о том, что и в Америке это понимают», – сказал Сергей Корсунский.
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