В Украине возобновился интерес к работе за рубежом

В Украине зафиксировано оживление трудовой активности украинцев в конце апреля — начале мая 2020 года.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины.

Согласно предоставленным данным, население страны снова активизировало поиски работы за рубежом, что зафиксировал индекс миграционных настроений.

«Выросло количество резюме и возобновился интерес к поиску работы за рубежом»,- сказано в отчетности Нацбанка. При этом уточнили, что рост количества резюме наблюдается за последние 2 недели.

В регуляторе добавили, что после длительного падения в начале карантина активизировался и интерес к поиску работы за границей, преимущественно в Польше и Германии.

Как сообщалось ранее, Украина в 2019 году стала крупнейшим получателем денежных переводов в регионе Европа и Центральная Азия. Таким образом Украины достигла нового рекордного показателя 15,8 миллиардов долларов.

Такие данные в среду, 22 апреля, в своем докладе опубликовал Всемирный банк. По данным банка, денежные переводы из-за границы составляют около 10,5 процента от ВВП Украины за 2019 год.

Вместе с тем Всемирный банк прогнозирует, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса объемы денежных переводов в регионе сократятся на 27,5 процента.

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