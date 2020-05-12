Зеленский назначил членом Набсовета по ТВ и радиовещанию сотрудницу «Квартала 95″

По информации СМИ, Руденко – сестра депутата Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Ольги Руденко, которая до избрания в парламент работала менеджером по маркетингу «Квартала 95″.

Президент Владимир Зеленский назначил членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания руководителя пресс-службы студии «Квартал 95″ Татьяну Руденко.

Об этом говорится в указе №171 от 12 мая.

«Назначить Руденко Татьяну Сергеевну членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», – сказано в нем.

Руденко также является собственницей «Йод медиа», принадлежавшего ранее Ирине Победоносцевой, которая была директором по развитию «Квартала 95″, а а после избрания Зеленского главой государства возглавила директорат по вопросам информационной политики Офиса Президента.

По информации СМИ, Руденко – сестра депутата Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Ольги Руденко, которая до избрания в парламент работала менеджером по маркетингу «Квартала 95″.

Как сообщали Українськi Новини, 4 марта Зеленский уволил всех 4 членов Нацсовета по телевидению, назначенных по его квоте.

5 марта он переназначил 2 членов Нацсовета по своей квоте, 15 апреля назначил еще одного, и только 12 мая назначил последнего.

При этом, согласно законодательству, Зеленский должен был назначить новых 2 членов Нацсовета в течение месяца – до 4 апреля.

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