НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
18:19 12 Мая 2020 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Чи відповість перед законом екс-міністр енергетики Насалик?

У липні-листопаді 2019 року ситуація з притягненням Ігоря Насалика до кримінальної відповідальності за недостовірне декларування була більш ніж обнадійливою.

Ледь не вперше суспільство чекало на покарання топчиновника за корупційний злочин, а президент Зеленський прямо заявив: «Є політична воля, щоб посадити тих грабіжників, які дуже брудно заробляли. Перемоги є. Вручили підозру пану Насалику».

Однак нині чимало питань виникає до ВАКС та САП з огляду на затягування розгляду цього провадження. В серпні 2018 р. НАБУ почало розслідування за фактом внесення Насаликом недостовірних відомостей до декларацій за 2015-2018 роки. Насалик «забув» задекларувати позику в сумі 1,2 млн. доларів, яку отримав від Димінського П.П. у липні 2014 року.

І уже в липні Насалику повідомлено про підозру.

Кримінальне провадження надійшло до ВАКС ще в листопаді 2019 року.


Справу було розподілено на колегію суддів: Ногачевського В.В. (головуючий), Галабали М.В., Крикливого В.В.

Суспільство чекало скорої «посадки» міністра, Президент хвалив НАБУ та САП за добру роботу щодо ексміністра. Але…

Ще на стадії підготовчого провадження судді Ногачевському прокурором було заявлено відвід через позапроцесуальне спілкування із захисником Насалика. Буцімто один із захисників Насалика рекомендував Ногачевського на посаду судді ВАКС у 2018 році.


Відвід судді було задоволено ухвалою від 26.11.2019 р.

Незважаючи на те, що 14.01.2020 р. підготовче провадження закрито, справа не рушила з мертвої точки. У справі було 3 судових засідання, проте донині свідків не допитано!

Хоча дане провадження не містить значний обсяг доказів, великої кількості свідків чи складних експертиз, а фактично зводиться до дослідження договору позики та розписки, висновків почеркознавчих та технічних експертиз, показань близько 5 свідків та результатів психологічної експертизи з використанням поліграфу щодо Насалика І.С.

За таких умов розгляд провадження триває 2-4 місяці. Однак «віз і нині там». Можливо, захисники Насалика «згадають», що ще когось із суддів рекомендували на посаду судді ВАКС?

Тактика захисту Насалика зрозуміла – затягнути розгляд справи, створивши умови для звільнення його від кримінальної відповідальності через завершення строків давності. Проте чи співпадають бажання екс-міністра із можливостями новоствореного антикорупційного суду?

Нині вбачається, що ВАКС не спішить розглядати справу, чому захист несамовито радіє. Адже завдання-мінімум для Насалика затягнути судовий розгляд справи до весни 2022 року – саме тоді минає строк давності притягнення до відповідальності за статтею. Наступне засідання – вже 13-го травня. Що скаже суд?

Источник:
Тэги: уголовное дело, суд, Насалик

Новости по теме

Харьковчанина, забившего жену до разрыва поджелудочной железы, оставили на свооде

Перед этим он изрезал супругу ножом.

В России завели дело на сестру Надежды Савченко

В России возбудили уголовное дело против Веры Савченко за неуважение к судье, выраженное во фразе «Не судья, а чмо». Она произнесла это 28 октября, когда ее выгнали из зала заседаний.

Против судей по делу Тимошенко завели уголовные дела

Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины начало уголовное производство по фактам принятия незаконных решений судьями Печерского и Шевченковского районных судов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
ОМОН увез якутского шамана в психбольницу

21:48 Мир

В украинский парламент проходят четыре партии, в лидерах – «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» – западные социологи

17:35 Украина

Путин вскоре может уйти из Донбасса — Сивохо

16:57 Украина

В Беларуси задерживают активистов, оппозиционных журналистов и блогеров за критику в адрес Лукашенко

14:27 Мир

94-летнего экс-президента Франции обвинили в домогательствах

12:16 Мир

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

11:15 Мир

Правительство разрешило возобновить матчи Английской премьер-лиги

21:40 Мир

Коронавирус вернулся в Китай

19:01 Мир

В Киеве 10-летний мальчик ушел из дома

16:37 Украина

В Запорожской области внутренняя безопасность «крышевала» воров?

12:55 Украина

Арахамия ответил на вопрос, пойдет ли Тищенко в мэры Киева

12:40 Украина

Новости | Слоты