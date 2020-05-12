У пресс-секретаря Путина обнаружили коронавирус

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил агентству «РИА Новости». Каково состояние его здоровья, не уточняется.

Агентству ТАСС он заявил, что в последний раз лично общался с президентом больше месяца назад. Известно, что Путин сейчас живет в резиденции в Ново-Огареве и большую часть встреч проводит дистанционно.

Жена Пескова Татьяна Навка, также госпитализированная с инфекцией, заявила, что, скорее всего, он принес болезнь с работы.

«Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел», – сказала Навка.

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