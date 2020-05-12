НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
19:47 12 Мая 2020 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

У пресс-секретаря Путина обнаружили коронавирус

Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил агентству «РИА Новости». Каково состояние его здоровья, не уточняется.

Агентству ТАСС он заявил, что в последний раз лично общался с президентом больше месяца назад. Известно, что Путин сейчас живет в резиденции в Ново-Огареве и большую часть встреч проводит дистанционно.

Жена Пескова Татьяна Навка, также госпитализированная с инфекцией, заявила, что, скорее всего, он принес болезнь с работы.

«Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел», – сказала Навка.

Источник:
Тэги: Дмитрий Песков, коронавирус

Новости по теме

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

За сутки выявлено 10899 новых случаев инфицирования коронавирусом. Число подтверждённых случаев заражения достигло 232243 человек.

Коронавирус вернулся в Китай

Из-за роста числа случаев заражения в одном из городов вводится военное положение.

В Москве сотни курсантов заразились на репетициях парада в честь 75-летия Победы

Это утверждает издание «Проект» со ссылкой на курсантов и их родственников, информацию частично подтверждают и в самих училищах.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
ОМОН увез якутского шамана в психбольницу

21:48 Мир

В украинский парламент проходят четыре партии, в лидерах – «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа – За жизнь» – западные социологи

17:35 Украина

Путин вскоре может уйти из Донбасса — Сивохо

16:57 Украина

В Беларуси задерживают активистов, оппозиционных журналистов и блогеров за критику в адрес Лукашенко

14:27 Мир

94-летнего экс-президента Франции обвинили в домогательствах

12:16 Мир

Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

11:15 Мир

Правительство разрешило возобновить матчи Английской премьер-лиги

21:40 Мир

Коронавирус вернулся в Китай

19:01 Мир

В Киеве 10-летний мальчик ушел из дома

16:37 Украина

В Запорожской области внутренняя безопасность «крышевала» воров?

12:55 Украина

Арахамия ответил на вопрос, пойдет ли Тищенко в мэры Киева

12:40 Украина

Новости | Слоты