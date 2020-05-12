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Главная » Мир » Религия
21:48 12 Мая 2020 Просмотров 383   КомментариевКомментарии

ОМОН увез якутского шамана в психбольницу

Дом Александра Габышева в Якутске штурмовали не менее 20 сотрудников спецназа. С чем связано задержание, неизвестно.

Сегодня к Габышеву несколько раз приходили люди, которые представлялись медицинскими работниками, и просили протестировать его на коронавирус. Вместе с ним задержаны двое его сторонников за нарушение режима самоизоляции.

Габышев стал известен весной 2019 года, когда отправился пешком в Москву для проведения обряда изгнания президента России Владимира Путина из Кремля.

Он был задержан с привлечением спецназа 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он стал подозреваемым в уголовном деле о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза, сделанная по заказу следствия, признала Габышева невменяемым.

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Тэги: психбольница, якутский шаман

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