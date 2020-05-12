ОМОН увез якутского шамана в психбольницу
Дом Александра Габышева в Якутске штурмовали не менее 20 сотрудников спецназа. С чем связано задержание, неизвестно.
Сегодня к Габышеву несколько раз приходили люди, которые представлялись медицинскими работниками, и просили протестировать его на коронавирус. Вместе с ним задержаны двое его сторонников за нарушение режима самоизоляции.
Габышев стал известен весной 2019 года, когда отправился пешком в Москву для проведения обряда изгнания президента России Владимира Путина из Кремля.
Он был задержан с привлечением спецназа 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Он стал подозреваемым в уголовном деле о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Психолого-психиатрическая экспертиза, сделанная по заказу следствия, признала Габышева невменяемым.
Новости по теме
Александр Габышев и два его сторонников шли в Москву изгонять «дух злого Путина» из Кремля, но были задержаны полицией в декабре 2019 года.
Якутский «шаман-воин» Александр Габышев вновь собирает людей, чтобы дойти до Кремля и «изгнать Путина». Первые две попытки успехом не увенчались.
Накануне Габышев был вновь задержан полицией в Якутии – спустя несколько дней после того, как он начал свой второй поход на Москву.