В НБУ рассказали об удешевлении кредитов

В Нацбанке заявили, что представители украинского банковского сектора готовы к работе в сложных макроэкономических условиях.

Согласно заявлению регулятора, по завершению карантина, банки Украины должны будут оказать содействие в процессе восстановления экономики.

Регулятор указывает, что ограничения, введенные карантином, оказали существенное влияние на работу сектора, в основном – на поступление депозитов, выдачу кредитов и доходность участников рынка.

НБУ сообщает о значительном смягчении требований к банкам, что позволит им расширить возможности бесперебойного поддержания ликвидности, тем не менее указано, что условия их функционирования в ближайшее время будут сложными из-за значительного роста рисков и уменьшения спроса.

Сообщается, что устойчивость банков была значительно повышена в результате проведенной банковской реформы, в связи с чем, многие банковские учреждения смогут продолжить работу без увеличения капитала. Регулятор указывает, что по окончанию карантина в Украине, основной задачей банков будет поддержание восстановления экономики страны.

Согласно сообщению регулятора, украинские банки должны будут поддерживать предприятия и надежных заемщиков, предоставив им доступ к кредитам. В НБУ считают, что кредиты в скором времени станут дешевле.

Как сообщает Нацбанк, в течение первых трех месяцев 2020 года, прибыль банковского сектора в Украине на 23,8% превысила таковую за аналогичный период предыдущего года, составив 16 млрд грн. Тем не менее, уже в марте прибыль резко снизилась.

Согласно информации регулятора, 14 банков получили убытки на уровне 2,7 млрд грн.

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