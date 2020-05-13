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Главная » Мир » Политика
12:02 13 Мая 2020 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Евросоюз разрушил иллюзии Путина об отмене санкций

Санкции не препятствуют получению гуманитарки.

Представитель внешнеполитической службы ЕС заявил, что получению гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом COVID-19 не препятствует режим санкций со стороны Евросоюза в отношении России.

При этом он объяснил, что санкции касаются поступков России, подрывающих территориальную целостность Украины, а также нарушений международного права, связанных с аннексией Крыма и войной на Донбассе.

Представитель внешнеполитической службы также уточнил, что данные санкции не являются препятствием для потенциальной гуманитарной помощи — в которой на данном этапе Россия не нуждается и о которой она не просила.

«Интерфакс-Украина» пишет, что в Еврокомиссии пояснили, что Евросоюз в любом случае, готов помогать бороться с коронавирусной инфекцией даже тем странам, которые находятся сейчас под санкциями. «Эти две вещи (санкции и гумпомощь – ред.) не являются несовместимыми».

Вдобавок к этому, председатель Европарламента Хосеп Боррель подчеркнул, что «санкции ЕС предусматривают гуманитарные исключения и полностью соответствуют всем обязательствам по международному праву».

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Тэги: Евросоюз

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