В Нацбанке наличку отправляют на карантин и обеззараживают

Наличные деньги, которые изымаются из оборота в Украине, проходят обеззараживание.

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады, – передает корреспондент «ОстроВа».

«Вероятность заражения через наличку невысокая, но мы решили, что безопасность не помешает. Поэтому наличка, которая изымается из оборота, перевозится в хранилища Национального банка на карантин для обеззараживания», – сообщил он.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 13 мая в Украине подтверждено 16 425 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, 439 человек погибли, 3716 – вылечились.

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