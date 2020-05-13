США хотят ввести санкции против Китая из-за пандемии коронавируса

Сенатор Линдси Грэм подал законопроект о введении санкций против Китая за отказ сотрудничать при выяснении причин возникновения пандемии.

Китай за 60 дней обязан предоставить все требуемые данные для расследования причин возникновения коронавируса, которые ведут США и другие страны. В противном случае США заморозят китайские активы, введут запрет на въезд для официальный лиц из КНР, а также запретят американским финансовым институтам кредитовать и страховать китайских бизнесменов.

«Этот жесткий законодательный акт наложит санкции на Китай до тех пор, пока он не начнет сотрудничать со следователями», – заявил сенатор.

Он обвинил Китай в смерти более чем 80 тысяч американцев и потере работ миллионами людей из-за неспособности сдержать пандемию.

Сенатор Джим Инхоф, комментируя законопроект, заявил, что он заставит Китай «предоставить полный отчет о событиях, приведших к этой разрушительной вспышке».

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