США хотят ввести санкции против Китая из-за пандемии коронавируса
Сенатор Линдси Грэм подал законопроект о введении санкций против Китая за отказ сотрудничать при выяснении причин возникновения пандемии.
Китай за 60 дней обязан предоставить все требуемые данные для расследования причин возникновения коронавируса, которые ведут США и другие страны. В противном случае США заморозят китайские активы, введут запрет на въезд для официальный лиц из КНР, а также запретят американским финансовым институтам кредитовать и страховать китайских бизнесменов.
«Этот жесткий законодательный акт наложит санкции на Китай до тех пор, пока он не начнет сотрудничать со следователями», – заявил сенатор.
Он обвинил Китай в смерти более чем 80 тысяч американцев и потере работ миллионами людей из-за неспособности сдержать пандемию.
Сенатор Джим Инхоф, комментируя законопроект, заявил, что он заставит Китай «предоставить полный отчет о событиях, приведших к этой разрушительной вспышке».
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Причиной усиления санкций стали притеснения уйгуров. Усилить санкции администрацию президента США обязала Палата представителей, но законопроект еще должен одобрить Сенат и сам президент.
Ответные санкции коснутся правозащитной организации и морских судов, которым временно не разрешают заходить в Гонконг.
Китай ввел санкции в отношении США, сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД страны.