От коронавируса умер главный тренер женской сборной России по борьбе
13 мая на 68-м году жизни из-за болезни, вызванной коронавирусом, скончался Магомед Алиомаров. Последние дни жизни он находился в больнице.
С первых дней пандемии тренер прилагал большие усилия по сохранению здоровья членов сборной команды России, обсуждал различные планы подготовки национальной команды к предстоящим Олимпийским играм в Токио.
«Да, коронавирус. Не хочется верить, столько планов, столько задач ставили, столько энергии… Он объединил вокруг себя всех девочек. Только вчера вечером обсуждали революционные преобразования, которых он добился в женской борьбе. Он был примером по отношению к себе во всем: в питании, в отношении к собственным слабостям – четкий, никогда лишнего себе не позволял, и то, что произошло – это что-то противоестественное. Светлая ему память», – заявил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.
Алиомаров возглавил сборную России в феврале 2019 года, ранее он работал с национальной командой Азербайджана и занимал пост вице-президента местной федерации спортивной борьбы.
Под его руководством российская команда завоевала на чемпионате мира 2019 года две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали, заняв второе место в общекомандном зачете. На чемпионате Европы 2020 года россиянки стали первыми.
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