В этом сезоне ФИФА отказывается назвать лучшего футболиста
Международная федерация футбола приняла решение не определять лауреатов наград The Best FIFA Football Awards из-за пандемии коронавируса.
Церемония награждения должна было пройти в сентябре в Милане.
Во время ежегодной церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды в различных номинациях: лучшему футболисту сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру, определяются мужская и женская команды сезона.
В 2019 году главная статуэтка – лучшему футболисту сезона – досталась нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
Судьба церемонии вручения «Золотого мяча» остается под вопросом. Журнал France Football, который является учредителем награды, на данный момент пока не принял какого-либо решения.
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