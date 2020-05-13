Верховная Рада приняла «антиколомойский» закон

За законопроект, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам (известный как «антиколомойский»), проголосовало 270 народных депутата Украины.

Вторая редакция законопроекта даже жестче, чем первая, но дает возможность бывшим владельцам банков-банкротов получить компенсацию за упущенную выгоду.

13 мая на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты проголосовали в целом за «антиколомойский» закон» № 2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності». Поддержали инициативу 270 нардепов.

Тэги: Верховная Рада