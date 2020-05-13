Виталий Кличко просит правительство открыть метро с 25 мая

Ослабление карантина началось 11 мая.

На своей странице в социальной сети мэр Киева Виталий Кличко опубликовал обращение к правительству, в котором просит возобновить работу метрополитена с 25 мая.

«Я обращаюсь к правительству – после 22 мая, а точнее – с 25 мая (так 22 – это пятница, а затем два выходных), позволить восстановить работу метро в столице! Конечно, мы будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится», – пишет Кличко.

Он отметил, что киевские власти не хотели прекращать работу метро и до последнего этого не делали, пока Кабмин не решил приостановить работу метро в городах.

При этом Кличко призывает киевлян быть ответственными:

«Я хочу обратиться и к киевлянам: это не значит, что все должны кататься, как обычно.

Здесь наступает и ваша ответственность – за соблюдение дистанции, обязательное наличие маски, перчаток, соблюдение элементарных правил. И проезд в транспорте только на работу, по делам, по необходимости. Безопасность сегодня – прежде всего!»

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