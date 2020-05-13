В Британии начали смягчать карантинные меры
Сегодня в Британии начали смягчение карантина, введенного после пандемии коронавируса.
Согласно решению правительства Британии, с 13 мая в стране разрешены уличные виды спортивной активности, разрешено также загорать на солнце и совершать поездки к различным местам для проведения досуга. Спортивные занятия разрешены с некоторыми нюансами:
- граждане, занимающиеся совместным видом спорта, должны проживать под одной крышей
- для граждан, не проживающих вместе, разрешены неконтактные спортивные мероприятия
В течение недели на работу смогут выйти работники предприятий и строек, которые не могли работать удаленно. Однако, вместе с ослаблением карантина власти увеличили размер штрафов за несоблюдение карантинных предписаний. Использование индивидуальных средств защиты – остается главным условием для пребывания на улице.
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