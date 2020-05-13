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Главная » Мир » Общество
20:37 13 Мая 2020 Просмотров 112   КомментариевКомментарии

Армения продлит режим ЧП на месяц

При этом ограничения вводиться не будут.

Правительство Армении планирует продлить режим чрезвычайного положения, которое завершается 14 мая. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Sputnik.Аrmenia.

По словам премьера, несмотря на продление режима ЧП, правительство не будет возвращать экономические и другие ограничения.

При этом он отметил, что в Армении не соблюдаются противоэпидемические нормы, так как ежедневно в стране фиксируют свыше 100 новых заболеваний.

По информации армянских СМИ, продление чрезвычайного положения планируется на месяц.

Отмечается, что по состоянию на 13 мая в Армении подтверждено 3718 случаев коронавируса, из них 180 человек заболели за вчера.

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Тэги: Армения

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