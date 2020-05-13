Армения продлит режим ЧП на месяц

При этом ограничения вводиться не будут.

Правительство Армении планирует продлить режим чрезвычайного положения, которое завершается 14 мая. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Sputnik.Аrmenia.

По словам премьера, несмотря на продление режима ЧП, правительство не будет возвращать экономические и другие ограничения.

При этом он отметил, что в Армении не соблюдаются противоэпидемические нормы, так как ежедневно в стране фиксируют свыше 100 новых заболеваний.

По информации армянских СМИ, продление чрезвычайного положения планируется на месяц.

Отмечается, что по состоянию на 13 мая в Армении подтверждено 3718 случаев коронавируса, из них 180 человек заболели за вчера.

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