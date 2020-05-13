Манафорта отправили отбывать тюремный срок в квартиру жены

Бывший глава избирательного штаба президента США Дональда Трампа был отпущен из тюрьмы по ходатайству его адвокатов.

Пол Манафорт будет отбывать оставшуюся часть тюремного срока под домашним арестом.

Манафорт находится в федеральной тюрьме в Пенсильвании с июня 2018 года, сообщает CNN.

В 2019 году Пола Манафорта приговорили к 43 месяцам тюремного заключения по делу о заговоре против США и попытке препятствования правосудию. В общей сложности он должен отбыть в тюрьме семь с половиной лет по двум делам.

В тюрьме, где находился Манафорт, нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Тем не менее, в прошлом месяце адвокаты Манафорта попросили тюремные власти разрешить ему находиться под домашним арестом на время пандемии, а может даже и до конца всего срока заключения.

Адвокаты сообщили, что у 71-летнего Манафорта серьезные проблемы со здоровьем.

В письме указывалось, что заключенного можно перевести в трехкомнатную квартиру в Северной Вирджинии, где живет его жена.

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