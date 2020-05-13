Виртуальное состояние превращаем в реальное: какие есть способы оплаты в онлайн-казино

Чтобы начать играть и получить счет в онлайн-казино, нужно определиться с выбором оплаты: будет ли это банковская карта, веб-кошелек или криптовалюта. Рассмотрим самые популярные способы и их особенности.

Чтобы начать играть и получить счет в онлайн-казино, нужно определиться с выбором оплаты: будет ли это банковская карта, веб-кошелек или криптовалюта. Рассмотрим самые популярные способы и их особенности.

Карты и банковские переводы

На первых порах подойдут кредитные или дебетовые карты MasterCard, Maestro, Visa и пр. Это безопасный, простой и один из самых распространенных способов для прямых платежей.

К традиционным способам пополнения и вывода средств относят и банковский перевод. Стоит отметить, что в таком случае деньги не сразу будут зачислены или выведены с игрового счета и придется ждать несколько дней.

Электронные кошельки

Второй распространенный способ — воспользоваться услугами электронных кошельков. Их сейчас множество и можно выбрать наиболее удобный. Некоторые системы, например, WebMoney, MuchBetter, Jeton Wallet, можно использовать во многих странах СНГ, Европы и т.д.

Есть и более локальные варианты, которые доступны только для игроков определенных стран и регионов — россияне могут использовать Qiwi или Яндекс.Деньги.

Подробнее все популярные способы оплаты в онлайн-казино, а также время, которое потребуется, чтобы внести депозит и снять выигрыш в каждой платежной системе, указано на сайте CasinoTopsOnline.

Платежные системы

Крупнейший представитель — PayPal. Это быстрый и надежный способ отправки и получения платежей, при этом без необходимости разглашения данных банковских карт. Но в ряде стран PayPal недоступен, поэтому они могут использовать альтернативные варианты: Neteller, Skrill, Perfect Money или EcoPayz.

Биткоины и другие криптовалюты

Самый современный способ, который за несколько лет набрал популярность среди игроков — проводить оплату в криптовалюте. Дело не только в большой скорости совершения транзакций и отсутствии комиссий, но и в безопасности, анонимности и децентрализации.

Перед выбором способа оплаты важно удостовериться, что этот способ доступен на территории страны проживания. Также онлайн-казино дают возможность использовать сразу два и более способа внесения депозита и снятия средств.

Снимать деньги нужно тем же способом, каким они были внесены на депозит. Иначе казино решит, что имеет дело с мошенниками и не примет запрос на вывод денег.