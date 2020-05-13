Черные дыры оффшоров

Черные дыры – поглощают звезды, оффшоры безжалостно «заглатывают» средства честных тружеников.

Черные дыры – поглощают звезды, оффшоры безжалостно «заглатывают» средства честных тружеников. Поэтому страны СНГ – наследники богатого и мощного Советского Союза влачат убогое существование, а богатейшие олигархические кланы разрушают чаяния и надежды граждан, присваивая себе все национальные богатства. И пока так будет продолжаться – 90% населения в СНГ не видать спокойного настоящего и обеспеченного будущего.

Сегодня, чтобы ограбить страну, не надо вводить на ее территорию армию. Достаточно создать компанию за рубежом, через которую можно вывести денежные средства. В грабеже СНГ участвуют «лучшие» страны мира – США, Великобритания, Швейцария, Германия, Нидерланды, Италия, Испания и их «прилипалы» – Белиз, Британские Виргинские и Каймановы острова, Кипр и Сейшелы, через которые перекачиваются потоки средств. Экономически развитые страны одной рукой изъявляют желание привить демократию на «дичок капитализма», а другой – перевести к себе самые ценные активы, ведь, по их мнению, «диким народам» России, Кавказа и Средней Азии абсолютно ни к чему материальные и культурные ценности.

А местные чиновники и олигархи, присосавшиеся к природным ресурсам и захватившие лучшие предприятия страны, которые и так едят «в три горла» и никак не могут насытиться – в этом с ними солидарны. Именно они «распахнули дверь», через которую в небытие «утекают» национальные богатства.

Если раньше оффшоры открывали на номинальных директоров, теперь наступил новый этап – средства поступают на номинальные компании, которые как прачечные «отмывают» средства со всего мир: с проституции и наркотрафика, с поступлений от работорговли, счетов успешных террористов и ворованных средств из бюджета.

Точно также как средства отмываются, проводя через многоуровневую систему банков, есть компании первой линии, которые засвечивают в коррупционных скандалах и компании «второй» и «третьей» линии, которые внешне абсолютно чисты перед законом и к ним нет никаких претензий.

Мы хотим рассказать о самых успешных и еще «не засветившихся» на этой ниве «филиалах прачечной», расположенных на 8 Global Gateway, Rue De La Perle, Providence, Mahe, на Сейшельских островах. Ни Интерпол, ни Европол, ни даже самые «крутые» антикоррупционные кампании, такие как Transparency International и Bellingcat пока ничего не знают об их существовании. Мы вышли на эти компания благодаря проведенным журналистским расследованиям и наводкам из источников в высших эшелонах власти.

Итак, 4 оффшора:

DUMSTEKS IMPEX LIMITED, Registration number 194280;

FERTON IMPEX LIMITED, Registration number 196740;

FIORTEKS IMPEX LIMITED, Registration number 194279;

STURARI IMPEX LIMITED, Registration number 196739.

А это их формальные владельцы, резиденты Венгрии - г-жа Eva Bondar и г-н Lajos Balog.

Через эти «великолепные ворота в рай» для власть имущих и их зарубежных партнеров «просочились»:

Более 1,7 миллиарда долларов, украденных у народа Узбекистана. Эти средства изъяли из оборота многомиллионных промышленных и хлопковых проектов Узбекистана, реконструкции г. Ташкент, который существенно потерял в возможности своего обновления и развития.

Более 15 миллиардов долларов со строительства олимпийских объектов и стадионов Мундиаля 2018 года в России. Недаром все эти объекты по стоимости превышали аналоги в Европе в 7-10 раз.

Более 3 миллиардов долларов, «отмытых» на банкротствах в России. Деньги идут через создание фиктивных договоров, формирующих искусственную задолженность. Псевдокредиторы получают деньги первыми, а реальные кредиторы остаются ни с чем.

На Украине успехи в расследовании более скромные – по нашим оценкам оттуда переслали чуть более 1 миллиарда долларов США. Это так называемые «обналы» и строительство храмов. Олигархи и иные «жирные караси» Украины не хотят платить налоги на прибыль и НДС в бюджет. Зачем возвращать деньги стране, когда можно жить красиво? Рынок обнала крутится вокруг нескольких крупнейших банков Украины, ну а деньги переводятся на Сейшелы. Через Православную Церковь Украины средства идут как пожертвования на строительство храмов. Думаю, нет необходимости объяснять, что налоговая эти суммы не учитывает никак.

Это наиболее «полноводные реки», а есть еще множество рек и речушек, которые собирают миллиарды долларов. Они уже потеряны для людей из стран СНГ, которые каждый день борются за свое существование, за возможность лишний раз сходить в магазин за продуктами, подготовить детей к школьному году, накопить средства для бюджетной поездки на море.

Скорее всего, нам уже никогда не вернуть большинство средств, которые «очистили» и теперь они работают на богатые и успешные экономики Запада.

Мы хотим если не остановить, то хотя бы уменьшить непрекращающееся разграбление России и близких нам по духу и судьбе братских народов стран СНГ.

Поэтому просим соответствующие организации Интерпол, Европол, Transparency International и Bellingcat обратить внимание на данную информацию и принять к сведению предоставленные нами сведения!

Продолжение следует…