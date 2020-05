Россия пожалуется в ООН и ОБСЕ на американские газеты

Россия пожалуется в ООН и ОБСЕ на газеты, усомнившиеся в официальной статистике смертности от коронавирусной инфекции в Москве.

Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, поводом для недовольства стали публикации в газетах Financial Times и The New York Times. Журналисты изучили официальную статистику смертности в Москве и обнаружили, что в этом году она выше, чем среднемесячная смертность за 10 лет.

Согласно предположению авторов изданий, это может объясняться в том числе и тем, что смертность от коронавируса учитывается властями некорректно: людям, умершим от последствий болезни, записываются другие причины смерти.

Публикации вызвали гнев у российских официальных лиц. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела Российской Федерации попросит МИД принять меры к изданиям.

“В ближайшее время мы направим материалы в МИД России и другие уполномоченные органы для принятия мер реагирования в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России», – заявил глава комиссии Василий Пискарёв.

