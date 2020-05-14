Майкл Джордан возглавил рейтинг лучших игроков НБА в истории
Авторитетный ресурс ESPN составил рейтинг лучших игроков НБА за всю 74-летнюю историю существования лиги.
Рейтинг возглавил легендарный Майкл Джордан – шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.
На второй позиции форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, третий – игрок «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Карим Абдул-Джабар.
В топ-10 также попали Билл Расселл, Мэджик Джонсон, Уилт Чемберлен, Ларри Берд, Тим Данкан, Коби Брайант и Шакил О’Нил.
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