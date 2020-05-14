Нетаньяху наконец удалось сформировать правительство Израиля

В среду, 13 мая, лидер партии Ликуд» Биньямин Нетаньяху официально уведомил президента Израиля и спикера Кнессета, что ему удалось сформировать правительство.

70-летний Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля с 2009 года



До этого было подписано коалиционное соглашение между «Ликудом» и ШАС, позволяющее религиозной партии назначить на пост министра человека, не входящего в Кнессет.

Кроме того, вечером Биньямин Нетаньяху предпринял попытку договориться с Нафтали Беннетом о вхождении в коалицию партии «Ямина», но она не увенчалась успехом.

В Израиле целый год продолжалсся политический кризис, за время которого уже трижды прошли парламентские выборы.

В апреле 2019 года «Ликуд» Беньямина Нетаньяху и «Кахоль Лаван» Бени Ганца получили по 35 мандатов, право формировать правительство предоставили Нетаньяху, а когда ему этого не удалось, Кнессет проголосовал за самороспуск.

В сентябре 2019 года «Кахоль Лаван» победил с перевесом в один мандат над «Ликудом»: 33 против 32. В этот раз возможность сформировать правительство была и у Нетаньяху, и у Ганца, но оба с задачей не справились.

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