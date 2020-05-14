В Госдуме РФ носят значки, «отпугивающие» коронавирус

В Госдуме РФ некоторые депутаты носят во время пленарных заседаний значки в виде белого креста на черном фоне.

Об их предназначении решил узнать депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков в конце заседания парламента 13 мая. Он спросил у коллег: «Это что за белые кресты?»

«Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», – объяснил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Похожий значок-блокатор продается в интернете за 950 рублей. В описании к «средству индивидуальной защиты» сказано, что оно предназначено для «дезинфекции и дезодорации воздуха и предметов в области дыхания человека» с помощью «новой формулы диоксида хлора». Радиус действия – метр. Продавцы обещают защиту от гриппа H1N1, птичьего гриппа, гепатита, пневмонии, ОРВИ, туберкулеза, менингита и других «ключевых пандемических вирусов».

Уже пять депутатов Госдумы заболели COVID-19 – трое находились в больнице, один уже выписан, двое дома.

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