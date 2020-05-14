Топ-5 мошенников в казино: махинаторы и взломщики

История азартных игр тесно связана как с огромным риском, так и с жульничеством.

В то время как одни игроки умоляют госпожу Фортуну подарить им выигрыш, другие любители острых ощущений пытаются найти реальный способ обмануть, обыграть казино, победить игровые автоматы и получить огромный денежный приз.

У одних людей примеры профессиональных игроков вызывают восхищение, а другие считают их мифами. Давайте познакомимся с самыми яркими историями мошенничества в казино.

Рон Харрис

Рональд Харрис был талантливым инженером и программистом, который в начале 1990-х работал в Nevada Gaming Control Board, организации по контролю азартных игр. В его обязанности входило тестирование, направленное на поиск отсутствующей или неверно работающей функциональности, ошибок в программном обеспечении для компьютерных игр казино.

Сотрудник игорной компании, не теряя времени, воспользовался своим служебным положением и доступом к исходному коду, чтобы незаконно модифицировать игровые аппараты, что, в свою очередь, привело к выплате больших сумм денег, когда игрок закидывал определенное количество монет.

Так как сам Рональд не имел права играть в казино, он решил быстро найти себе помощника — им стал его близкий друг Рид Макнил. В период с 1993 по 1995 год Харрису и его единомышленнику удалось заработать крупные суммы денег за счет своего мастерства.

Вскоре программист переключил свое внимание на всем известную игру Кено, и стал разрабатывать специальную программу, которая однозначно принесет выигрыш в лотерее. Программа должна была определить, какие числа ГПСЧ игры выберет. Махинация сработала, Харрис и Макнил действительно выиграли крупный джекпот — 100 тысяч долларов.

Когда сообщник Харриса, Рейд Эррол Макнил, попытался получить выигрышный билет на Кено в Bally’s Atlantic City Casino Hotel в Атлантик-Сити, администрация игорного дома с подозрением отнеслись к тому, что игрок срочно потребовал выплатить ему выигрыш наличными, не предъявив никаких документов.

Поэтому руководители заведения уведомили об этом следователей в Нью-Джерси. Правоохранительные органы быстро выяснили место работы программиста и раскрыли все это дело. Харрис и Макнил были арестованы и приговорены к семи годам тюремного заключения.

Через два года Рональд Харрис освободился, и в настоящее время проживает в Лас-Вегасе. Он занесен в черную книгу Совета по контролю за азартными играми Невады и ему запрещен вход в игорные дома.

Ида Саммерс

Ида Саммерс, более известна как “Лиса из Вегаса”, — одна из легендарнейших обманщиц в сфере азартных игр. В конце шестидесятых – начале 70-х она промышляла в казино Невады.

Любимым развлечением Иды был блэкджек. Как только дилер оставлял ее без внимания, она незаметно для окружающих забирала с поля карты, а чуть позже подкладывала их, формируя таким образом выигрышную комбинацию.

Ловкий прием, который применяла Саммерс, именовался как “гадание на руках”. Суть его проста: спрятать карту в рукав, и в нужный момент поменять ее на другую карту в своей руке.

Достижения мошенницы были уникальны ввиду того, что поначалу она действовала в одиночку, без помощников, и лишь со временем читерша наняла ассистентов, которые помогали ей совершать ту или иную манипуляцию.

С появлением команды, главной задачей знаменитой аферистки было украсть колоду, пряча ее под стол. Затем она передавала полученные карты своим соучастникам. Спустя некоторое время Ида покидала стол, а остальную работу выполняли подельники.

В конечном итоге, сотрудники Игорной комиссии Невады при помощи ФБР нашли доказательства, которые свидетельствовали о том, что именно Саммерс на протяжении последнего времени обманывала систему казино. Но благодаря тому, что она согласилась на сотрудничество, мошеннице был назначен лишь испытательный срок.

Томми Гленн Кармайкл

Томми Гленн Кармайкл вошел в историю азарта как один из самых искусных взломщиков игровых автоматов. Главный же его талант заключался в том, что он мог не только пользовался чужими приспособлениями, но и изобретал свои собственные устройства.

Томми Кармайкл родился в конце 1950-х годов. Интерес к технике проявился еще в детстве, и у родителей не оставалось сомнений, — их сын посвятит свою жизнь разработке устройств.

В 80-е годы Кармайкл открыл магазин Ace TV Sales and Service, где помимо продажи телевизоров, предлагались еще и услуги ремонта. К сожалению, бизнес не задался, и механик получил предложение от своего друга разобраться в том, как работает устройство для взлома игровых автоматов — top-bottom joint.

Top-bottom joint — это соединение гитарной струны и стальной пружины, посредством которого шулеры проникают в аппарат, подцепляют переключатель и получают деньги. Кармайкл начал с 5-центового автомата и быстро заработал 35 долларов.

Он стал регулярно посещать игровой зал, выбирал самые дорогие игровые автоматы и взламывал их. Это и побудило его создавать собственные приспособления, усовершенствовав старые методы.

В 1985 году полицейские задержали афериста, а при обыске нашли приспособление и забрали его под арест. Когда же Томми вышел на свободу, он понял, что ему придется изучать совершенно новую сферу и начинать с чистого листа.

Первым делом он отправился на выставку IGT. Там же представитель компании наивно поведал Кармайклу все секреты относительно работы новых аппаратов: показал устройство изнутри, объяснив главные принципы действия блоков. Томми тут же приобрел одну модель и вскоре нашел способ, как ее можно взломать.

Так и родилось новое устройство — “световая палочка”, которая представляла собой приспособление, состоящее из фонарика и проволоки. Посредством нее аферистам удавалось ослеплять оптический сенсор, что приводило к сбою в работе системы и аппарат начинал выдавать монеты.

Томми на пару со своим приятелем, Майклом Бальзамо, обошли все казино Лас-Вегаса и Атлантик-Сити. Но в 1999 году, когда полиция внедрила информатора в окружение мошенника, Кармайкла задержали. Чтобы сократить срок тюремного заключения, взломщик согласился сотрудничать с органами правопорядка, и ему дали год заключения и три года испытательного срока.

Ричард Маркус

Не лишним будет вспомнить о стратегиях, которые ввел в мир казино Ричард Маркус. Человек, который свою трудовую деятельность начал с должности дилера, разработав множество тактик, хитростей и приемов, что позволили его команде заработать миллионы долларов, а в итоге стал экспертом по безопасности в казино. Кто он: лучший шулер Лас-Вегаса или невероятно успешный игрок, — это уже решать вам.

Все детство он провел в Нью-Джерси, несмотря на то, что родился в Нью-Йорке. С детства его привлекали азартные развлечения. То он играл с одноклассниками на бейсбольные карточки и карманные деньги, то — с друзьями в кости. Когда он стал старше, он увлекся игрой в крэпс.

В скором времени Ричард бросил школу и начал пробовать другие виды азартных игр. Как-то он поехал на ипподром, чтобы сделать ставки и попытать там удачу. Ему удалось выиграть $ 30 000 в тот день.

Он взял эти деньги и отправился в Лас-Вегас в надежде значительно увеличить выигрыш. Но, к сожалению, это получалось у него не особо успешно, и тогда он решил устроиться работать дилером в блэкджек и баккару в отельном комплексе Four Queens, чтобы понять, как крупье влияют на игру.

В том самом казино Ричард встретил Джон Классона, опытного шулера, который предложил Маркусу стать его партнером, и крупье, не раздумывая, согласился. Ричард собирал колоду таким образом, что Джон Классон и его помощники гарантированно выигрывали. Когда стратегия была впервые использована, они заработали чуть более $ 21 000, и дилер стал полноценным членом их команды.

Несмотря на то, что Ричард действительно многому научился, будучи частью команды Классона, он также научил свою команду нескольким приемам. Наиболее успешным методом, который он им объяснил, была “Стратегия смешанной рулетки”, что включала в себя выпадение нескольких дополнительных фишек с высокой стоимостью после того, как ставка выиграла.

Они продолжали использовать эту технику даже после ухода Ричарда. Маркус расстался с командой Джона после двенадцати долгих лет, чтобы создать свою собственную команду в будущем.

Дилер проводил день и ночь в игровом зале Лас-Вегаса, оттачивая свое мастерство и пытаясь найти новые способы обмануть казино. Однажды вечером он наткнулся на старого друга из средней школы по имени Энди, и, поговорив, они решили вместе заняться бизнесом.

К Ричарду пришла идея одурачивания крупье способом подтасовки под стопку мелких монет, которые выиграли, крупную фишку. Он помещал чип в $ 5,000 под стопку из фишек в $ 5 таким образом, чтобы дилер не знал, что там есть фишка в $ 5000. В случае выигрыша, он раскрывал скрытую фишку в $ 5,000 и получал приз от своей здоровенной ставки.

Позже Маркус назвал эту технику “Саванна” в честь своей тогдашней девушки. Когда команда попадала в ловушку, им приходилось неотчетливо произносить слова и иногда делать вид, что они пьяны. Это помогало избежать ареста и строгих штрафов.

31 декабря 1999 года крупье в очередной раз решил обмануть казино, применив стратегию “Саванна” во время игры в рулетку. Тогда его поймали и арестовали. Название игорного заведения, которое посетил аферист, так и не было опубликовано Советом по контролю за играми. С тех пор Р. Маркус попал в черный список всех казино в штате Невада, и он никогда не вступит в них снова.

Джон Соарес

Заметной фигурой среди крупных аферистов Америки стал Джон Соарес. Изначально он со своим другом, Келли, промышлял мелкими аферами в залах игровых автоматов. Задачей игрока было украсть фишки и монеты, а затем их обналичить. За такую работу Джон получал всего лишь 10%, и в скором времени он пошел в вооруженный налет на казино, за что его и посадили на 5 лет.

Во время отбывания наказания мошенник познакомился с Недом Коулманом, который обучил его множеству удивительных трюков. Он дни и ночи играл в различные азартные игры, оттачивая свое мастерство. За примерное поведение ему сократили срок заключения до 1,5 года.

После освобождения он, не тратя времени даром, уезжает в Лас-Вегас, чтобы применять полученные за решеткой навыки, и немного спустя устраивается работать в казино при Riviera Hotel. Основной его обязанностью было контролировать игру и прерывать полосы удачи у клиентов, которым слишком часто везло. Однако позже без объяснения причин Джон Соарес был уволен с игрового заведения.

И тут ему поступило предложение от Глена Грейсона “Короля жуликов”. Грейсон искал первоклассных мошенников, и решил, что Соарес может стать частью его команды. Посредством миникамеры аферисты незаметно фотографировали игральные кости, чтобы смастерить такие же, но “заряженные”. А Соаресу приходилось подменять кости и размещать ставки.

План сработал идеально, первая махинация принесла им около $140 тыс. Они начали ездить по миру, посещая крупнейшие казино и обирая их. Шулеры применяли огромный набор трюков и манипуляций.

Так они и работали: взламывали игровые автоматы в наземных заведениях, вели подсчет карт в блэкджеке, обменивались картами в покере. Команда сумела сколотить целое состояние, посещая международные казино. Но на какое-то время наступило затишье.

Когда мошенники решили вновь взяться за общее дело, Грейсон вылетел на личном самолете для встречи и разбился на смерть. Это привело к распаду группы. Игроки заработали большие деньги и не были арестованы.

Эти примеры говорят о том, что любое дело требует усилий и стараний. Если вы хотите улучшить свои навыки игры на слотах, запустите демонстрационную версию. Каждый игрок может играть в слоты онлайн бесплатно и без регистрации. Демо поможет вам отточить навыки и довести их до автоматизма. Изучите все возможности автомата и переходите к игре на реальные деньги.