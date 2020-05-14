Описание онлайн казино Dino

Переход игровых заведений в интернет породил современный феномен онлайн казино, которые зачастую становятся более прибыльными и часто посещаемыми, чем их наземные собратья.

Переход игровых заведений в интернет породил современный феномен онлайн казино, которые зачастую становятся более прибыльными и часто посещаемыми, чем их наземные собратья. В число таких успешных виртуальных клубов входит и молодое казино Dino.

Несмотря на то, то открылось оно только в прошлом году, число его поклонников постоянно увеличивается, а их прибыль неуклонно растет. У него есть ряд особенностей и оригинальных качеств, которые требуют более подробного и внимательного освещения.

Специфические черты Dino Casino

Этот ресурс предназначен исключительно для жителей Украины, поэтому допускает регистрацию только жителей страны, принимает для оплаты местную валюту – гривну. Язык сайта – русский, используемые платежные системы подходят для украинцев и удобны для них, так как исключают необходимость конвертации денег.

dino.casino позиционирует себя как игровой клуб для тех, кто хочет разбогатеть. Отталкиваясь от концепции «игры ради игры», создатели портала решили создать совсем другой имидж – «борьбы за приз». Ярким свидетельством такого выбора является название клуба и используемая аллегория.

Тираннозавры – крупнейшие доисторические хищники, ставящие все на кон, чтобы добыть кусок мяса. По замыслу создателей, игроки должны ассоциировать себя с ними. Их цель – получить выигрыш любой ценой.

Бонусная политика

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Регистрация приносит новому пользователю два счета:

Игровой, на который поступают депозиты.

Бонусный, для зачисления бонусных очков и сумм.

Все бонусы придется отыгрывать с использованием вейджера и соблюдением условий клуба. При нарушениях бонус отнимут. Если же игрок вольно или невольно нарушит правила пользования ресурсом, то может пострадать сильней. Его аккаунт окажется заблокированным вместе со всеми имеющимися на нем средствами.

Пополнение и вывод средств

На игровой счет можно внести минимум 50 гривен, максимум 10 тысяч при помощи банковских карт и банкинга, 5 тысяч – электронными платежами с кошельков. Для внесения депозитов и получения средств используются такие методы:

Банковские карты VISA и Mastercard.

Интернет-банкинг Приват24 и Монобанк.

Электронные кошельки Яндекс.Деньги и QIWI.

Платежи Liqpay.

Игровая валюта – гривна, другие деньги не принимаются. Зачисляются средства мгновенно, а вот вывод проходит строго в отведенные для этого часы: с 10 утро до 19 вечера по киевскому времени. Вывод на карты банков проходит в течение суток, при этом налог не высчитывается. Пока операция вывода не достигнет конца, заявленная на это сумма будет заблокирована, воспользоваться ею игроку не удастся.

Также при выводе более тысячи гривен игроку потребуется пройти верификацию аккаунта. Для этого ему необходимо переслать в казино сканы своих документов, удостоверяющих личность, а также доказывающих, что используемые платежные системы также принадлежат ему. На процедуру верификации необходимо время, поэтому рекомендуется проходить ее заранее. Тогда вывод нужной суммы выигрыша пройдет быстро и без эксцессов.

Онлайн казино Dino предлагает своим пользователям выгодные условия игры, лицензированные игровые автоматы и другие развлечения от лучших провайдеров мира, дарит приятные и полезные бонусы, не прекращает развития и совершенствования. Этот национальный игровой клуб стоит внимания и уважения посетителей.