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Главная » Мир » Общество
08:28 14 Мая 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

В Испании 5% населения заражены коронавирусом

В Испании 5% всего населения заразились коронавирусом за время эпидемии.

Согласно исследованию, опубликованному испанским правительством в среду, 5% населения Испании до сих пор заражены новым коронавирусом.

Результаты, основанные на эпидемиологическом исследовании, которое охватило более 60 тысяч человек. Результаты показали, что вирус более распространен в центре страны, где показатель распространенности в два раза выше. Таким образом, в Мадриде число зараженных составляет 11,3%.

  • Власти Испании вводят 14-дневный обязательный карантин для лиц, прибывающих в страну из-за границы.
  • Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес представил подготовленный правительством четырехэтапный план ослабления карантина в стране.
  • 2 мая в Испании после семи недель самоизоляции из-за эпидемии коронавируса жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе.
  • Власти Испании разрешили гражданам выходить на улицы по нескольким причинам после 48 дней строгой изоляции. Но за первые выходные полиция оштрафовала около 37 тысяч человек за нарушения правил.
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Тэги: коронавирус

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