В Испании 5% населения заражены коронавирусом

В Испании 5% всего населения заразились коронавирусом за время эпидемии.

Согласно исследованию, опубликованному испанским правительством в среду, 5% населения Испании до сих пор заражены новым коронавирусом.

Результаты, основанные на эпидемиологическом исследовании, которое охватило более 60 тысяч человек. Результаты показали, что вирус более распространен в центре страны, где показатель распространенности в два раза выше. Таким образом, в Мадриде число зараженных составляет 11,3%.

Власти Испании вводят 14-дневный обязательный карантин для лиц, прибывающих в страну из-за границы.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес представил подготовленный правительством четырехэтапный план ослабления карантина в стране.

2 мая в Испании после семи недель самоизоляции из-за эпидемии коронавируса жителям разрешили заниматься спортом на открытом воздухе.

Власти Испании разрешили гражданам выходить на улицы по нескольким причинам после 48 дней строгой изоляции. Но за первые выходные полиция оштрафовала около 37 тысяч человек за нарушения правил.

Тэги: коронавирус