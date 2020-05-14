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Главная » Мир » Политика
09:31 14 Мая 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ФБР обвинило Китай в кибератаках для кражи данных о коронавирусе

Министерство внутренней безопасности США и ФБР заявили, что Китай, вероятно, запускает кибератаки с целью кражи данных о коронавирусе из исследовательских институтов США и фармкомпаний.

В США назвали подобные действия «значительной угрозой».

В ФБР заявили, что расследуют взлом американских организаций, которые проводят исследования в области COVID-19, совершенные связанными с Китаем киберсубъектами и охотниками за данными.

Эти субъекты были замечены в попытках выявить и незаконно получить от сетей (медицинских учреждений) и от сотрудников, связанных с исследованиями COVID-19, ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием.

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Тэги: ФБР

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