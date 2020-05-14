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Главная » Украина » Происшествия
10:36 14 Мая 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

На Донбассе погиб украинский воин

Оккупанты вновь атаковали украинских защитников.

В Украине достаточно долгое время идет война с российскими оккупантами на Донбассе. Оккупанты не желают отдавать захваченные территории и с частой периодичностью совершают нападения на украинских защитников, при этом не стесняясь нарушать договоренности, используют запрещенное вооружение.

На странице штаба ООС в соцсети Facebook опубликовали сводку о ситуации на Доньассе в среду, 13 мая.

Сообщается, что за последние стуки российские оккупанты нарушили режим прекращения огня 9 раз и совершили обстрелы по позициям ВСУ. Для атаки они использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибром 120 мм и 82 мм, а также различные гранатометные системы и крупнокалиберное стрелковое оружие.

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Тэги: Донбасс

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