В Ровенской области суд оштрафовал священника УПЦ МП за панихиду на кладбище

Суд в Остроге оштрафовал священника Украинской православной церкви (Московского патриархата) за нарушение правил карантина на 17 тысяч гривен.

Настоятель Петро-Павловского храма села Хоров 26 апреля проводил религиозный обряд на кладбище в присутствии прихожан.

О нарушении карантина полицию сообщила неизвестный. В постановлении суда говорится, что связаться с заявителем не удалось.

Как указано в постановлении, религиозный обряд проводился в присутствии более чем десяти человек, включая церковный хор, «которые находились на опасном расстоянии друг от друга».

Священник объяснил, что на богослужение людей не собирал. Но публично объявил, что будет проводить обряд на кладбище. Прихожане, по его словам, пришли сами.

Тэги: священник, карантин