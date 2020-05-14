Спасет ли экономику Украины пересмотр соглашения с ЕС

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции и евроатлантического сотрудничества Вадим Пристайко заявил о том, что Украина хотела бы пересмотра Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

В частности, по его словам, украинских производителей не устраивает большинство квот на поставки без пошлин украинских товаров в ЕС.

Данная инициатива – правильна, однако она связана с одной глобальной политической проблемой: именно за это Соглашение с Евросоюзом, как всегда подчеркивали украинские власти, стоял Майдан, и ради его подписания было убито множество украинцев, а вследствие протестов на Майдане и смены власти в Украине затем началась война. То есть борьба за это соглашение в ходе Революции Достоинства стоила огромных потерь Украине, в том числе территориальных, а также разрушенной экономики.

И вот, когда такая «великая победа» была одержана – Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано, прошло несколько лет, как вдруг вице-премьер действующего украинского правительства, по сути, признает всё то, что противники Соглашения с ЕС говорили с самого начала: что оно дискриминационное и невыгодное для Украины. Выходит, Пристайко признает и то, что Янукович был прав, отказавшись в свое время подписать это соглашение как невыгодное… Ведь, вспомните, Янукович тогда не окончательно отказался подписывать Соглашение с ЕС, а говорил о необходимости продолжать переговоры и добиваться более выгодных для Украины условий. Но организаторы протестов этого не услышали, и в стране началось то, что началось…

Теперь же все, в том числе экономисты, убедились на практике, насколько невыгодное и дискриминационное для нашей страны соглашение было подписано. Ведь, подписав его, Украина обязалась ограничить экспорт более трех десятков позиций товаров в Евросоюз. В таком случае ни о каком создании зоны свободной торговли с ЕС не может идти речь – как сейчас признает Пристайко, ЗСТ для Украины реально так и не была создана. Это Украина в одностороннем порядке обязалась беспошлинно впускать европейские товары на свой рынок…

Более того, Украина обязалась впускать европейские товары на условиях европейской сертификации, тогда как украинские товары, которые экспортируются в ЕС и подлежат сертификации, в частности, промышленная продукция, должны соответствовать европейским техническим регламентам и стандартам. И проблема в том, что эти товары, как правило, не получают европейской сертификации, либо же этот процесс очень усложнен.

Кроме того, квоты в основном установлены на сырьевые товары – украинские сельскохозяйственные товары. Причем эти квоты установлены на столь низком уровне, что по многим позициям квоты полностью выбираются Украиной в течение первого же месяца года. Речь идет именно о квотах на беспошлинный ввоз, то есть это не просто квоты на ввоз на территорию Евросоюза, а квоты на ввоз в рамках Соглашения о зоне свободной торговли, то есть без пошлин.

Так, например, Украина буквально за месяц выбирает квоты по экспорту в ЕС меда, кукурузы и ряду других позиций.

Конечно, приятно, что понимание дискриминационности Соглашения об ассоциации с ЕС дошло и до действующего ныне правительства. Однако все хорошо, что вовремя. Если бы это понимание появилось у всех в Украине вовремя, то, может быть, не было бы и всего того, с чем была связана подготовка этого соглашения, его подписание, а также не было бы и тех тяжелых последствий для Украины в 2013-2014 гг.

Как отреагирует Евросоюз на намерение Украины пересмотреть Соглашение об ассоциации? Не думаю, что реакция ЕС будет резко негативной. Ведь с момента неподписания соглашения Януковичем прошло почти семь лет, и за это время экономическая ситуация в Украине значительно ухудшилась. Украинская экономика в условиях работы Соглашения об ассоциации с ЕС, в частности, зоны свободной торговли, существенно деградировала и перестала представлять какую-либо опасность в плане конкуренции для Евросоюза. Потому вполне могу допустить, что Европейский Союз в нынешних условиях пойдет на какие-то уступки Украине.

Кроме того, само Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает возможность его уточнения и проведения дополнительных переговоров. Так что Украина не совершает какой-то из ряда вон выходящий поступок, который не был бы предусмотрен и был способен вызвать негативную реакцию руководства ЕС.

Призыв Киева к переговорам по данному вопросу, скорее всего, будет услышан в Евросоюзе, и переговоры состоятся. Удастся ли Украине добиться успеха – большой вопрос. Однако обсуждать нужно будет не только квоты на ввоз украинских товаров в Евросоюз, но и облегчение процедуры сертификации украинских промышленных товаров для экспорта в ЕС. В частности, следует проговорить создание на территории Украины центров, которые могли бы сертифицировать украинские товары по европейским техническим регламентам и стандартам.

Правда, поздновато поднимать все эти вопросы тогда, когда украинской промышленности уже практически не стало… Но, возможно, хоть для каких-то украинских производителей удастся реально открыть европейский рынок.

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