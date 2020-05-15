Заключенных выпустят из тюрем: в Минюсте назвали причину

Для некоторых украинцев коронавирус даже пошел на пользу.

Для большинства украинцев коронавирус является очень большой проблемой. Можно заразиться этой инфекцией, а также нельзя лишний раз ходить по улицах или в магазины. Два месяца карантина были очень жесткими и не все могут выдержать такое «заключение» дома. Но нашлись все же люди для которых карантин даже стал плюсом. Речь идет о заключенных, которых теперь могут даже выпустить из мест лишения свободы.

По данным Telegram-канала «Украина 24/7», из-за карантина часть заключенных могут попасть под амнистию. В Министерстве юстиции даже подготовили несколько законопроектов, согласно которым во время пандемии должны немного разгрузиться тюрьмы. Так, планируется, что на волю должны выйти те осужденные, которые не совершили насильственных преступлений. Впрочем, все это еще должна проголосовать Верховная Рада, но почему-то нет сомнения, что все это произойдет.

Еще около месяца назад специальная комиссия от омбудсмена приезжала в Киевский следственный изолятор и оказалось, что не на все хватает средств индивидуальной защиты. Также не на все есть койки на случай заболевания коронавирусом. Но это СИЗО, где содержат еще не осужденных, а можно только представить какая ситуация в тюрьмах, где уже содержаться осужденные люди.

Поэтому логика властей довольно понятна – выпустить неопасных преступников, которые будут сидеть по домам. Ведь если человек заболеет коронавирусом в тюрьме, это приведет к тому, что его нужно будет как-то лечить, а тюремная медицина явно не блещет эффективностью.

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