Зеленский утвердил запрет соцсетей и сайтов РФ
Президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года запрета российских сайтов и социальных сетей.
Президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года запрета российских сайтов и социальных сетей. Соответствующий указ № 184/2020 был опубликован 14 мая.
Документ, подписанный главой государства, вводит в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).
Напомним, 15 мая 2017 года президент Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. Под запрет, в частности, попали ресурсы Mail.ru и социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.
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