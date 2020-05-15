Зеленский утвердил запрет соцсетей и сайтов РФ

Президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года запрета российских сайтов и социальных сетей.

Президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года запрета российских сайтов и социальных сетей. Соответствующий указ № 184/2020 был опубликован 14 мая.

Документ, подписанный главой государства, вводит в действие решение СНБО от 14 мая 2020 года О применении, отмене и внесении изменений в персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Напомним, 15 мая 2017 года президент Петр Порошенко утвердил решение СНБО о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. Под запрет, в частности, попали ресурсы Mail.ru и социальные сети ВКонтакте и Одноклассники.

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