Почему другие министры завидуют Авакову?

Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий, против которого ГБР открыло сразу несколько уголовных дел, сообщил о готовности уйти в отставку.

Об этом он рассказал в интервью изданию »Буквы».

«Отправят, так отправят. Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива. Если ты, конечно, не Аваков», – пошутил он.

По словам Криклия, он не слышал о том, чтобы у президента Владимира Зеленского были претензии к его работе.

Напомним, Криклий является фигурантом нескольких громких скандалов, в том числе коррупционных. Генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский обвинил министра в том, что он подыгрывает тем компаниям, которые вывели флот в офшорную юрисдикцию.

Кроме того, министр Криклий также попал в поле зрения ГБР, которое начало досудебное расследование схем министра в истории с сертификацией газобаллонного оборудования. Против Криклия открыто уголовное дело по ст. 364 УК (Злоупотребление властью или служебным положением).

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