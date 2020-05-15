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Главная » Украина » Общество
19:37 15 Мая 2020 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

СБУ напомнила скандальному российскому рэперу Гуфу, что ему в Украине не рады

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) поторопился с анонсами своих концертов в Украине. СБУ напомнила исполнителю, что въезд ему в Украину запрещен до 2021 года, а потому гастроли возможны «разве что во сне».

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) поторопился с анонсами своих концертов в Украине. СБУ напомнила исполнителю, что въезд ему в Украину запрещен до 2021 года, а потому гастроли возможны «разве что во сне».

«Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступлений во временно оккупированном Крыму. До 1 марта 2021 года, как минимум. Поэтому посетить Украину он может лишь во сне», — говорится в заявлении СБУ.

Гуф попал под санкции в 2017 году после того, как выступил с концертами в оккупированном Крыму.

Крамолы в крымских концертах рэпер не видит. Долматов признался, что выступает везде, где платят деньги, а если бы заказчиком был Гитлер, то спел бы и для него.

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Тэги: СБУ

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