НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Политика
09:01 16 Мая 2020 Просмотров 31   КомментариевКомментарии

Зеленский снял санкции с внучки Муссолини

Украина исключила из санкционного списка шестерых участников «выборов» в ОРДЛО.

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому снимаются санкции с шести участников фейковых выборов в ОРДЛО.

Указ №184 / 2020, который обнародован на сайте президента, вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2020 года.

Согласно документу, из списка лиц, к которым применяются санкции, исключена гражданка Италии, основательница партии «Социальная инициатива» Алессандра Муссолини. Во время так называемых «выборов» в ОРДЛО она выполняла роль наблюдателя.

Санкции также сняли с «секретаря УИК № 13 г. Алчевск» Валентины Свешниковой, «председателя ТИК № 141″ Татьяны Лободы, «председателя ТИК № 212″ Галины Бороздина, «председателя ТИК № 247″ Елены Гурьевой и «председателя УИК № 71 г. Донецк» Натальи Чеботаревой.

Так называемые «местные выборы» в ОРДЛО состоялись 11 ноября 2018-го года. Их проведение осудили Украины, ЕС, США и НАТО.

Источник:
Тэги: зеленский

Новости по теме

Зеленский провел кадровые перестановки в ряде РГА трех областей

Владимир Зеленский сменил одного председателя районной государственной администрации на Волыни, переназначил одного главу РГА на Луганщине и назначил еще трех руководителей районов в этой области и на Тернопольщине.

Зеленский снял санкции с шести организаторов «выборов» на Донбассе

Также из-под санкций был выведен российский бизнесмен.

Зеленский утвердил запрет соцсетей и сайтов РФ

Президент Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении на три года запрета российских сайтов и социальных сетей.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты