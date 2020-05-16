Зеленский снял санкции с внучки Муссолини

Украина исключила из санкционного списка шестерых участников «выборов» в ОРДЛО.

Глава украинского государства Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому снимаются санкции с шести участников фейковых выборов в ОРДЛО.

Указ №184 / 2020, который обнародован на сайте президента, вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2020 года.

Согласно документу, из списка лиц, к которым применяются санкции, исключена гражданка Италии, основательница партии «Социальная инициатива» Алессандра Муссолини. Во время так называемых «выборов» в ОРДЛО она выполняла роль наблюдателя.

Санкции также сняли с «секретаря УИК № 13 г. Алчевск» Валентины Свешниковой, «председателя ТИК № 141″ Татьяны Лободы, «председателя ТИК № 212″ Галины Бороздина, «председателя ТИК № 247″ Елены Гурьевой и «председателя УИК № 71 г. Донецк» Натальи Чеботаревой.

Так называемые «местные выборы» в ОРДЛО состоялись 11 ноября 2018-го года. Их проведение осудили Украины, ЕС, США и НАТО.

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