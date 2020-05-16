Зеленский провел кадровые перестановки в ряде РГА трех областей

Владимир Зеленский сменил одного председателя районной государственной администрации на Волыни, переназначил одного главу РГА на Луганщине и назначил еще трех руководителей районов в этой области и на Тернопольщине.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте Президента Украины.

В частности, глава государства уволил Виктора Дудечко с должности главы Локачинской РГА Волынской области – как отмечается, в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины. Другим распоряжением на этот пост назначен Василий Бакун.

Зеленский также уволил Юрия Золкина с должности руководителя Станично-Луганской РГА Луганской области, тоже в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины. В то же время другим распоряжением глава государства назначил Золкина на эту же должность.

Также на Луганщине Президент назначил председателем Беловодской РГА Екатерину Колесникову, а Новоайдарской РГА – Татьяну Новикову.

Еще одним распоряжение Зеленский назначил главой Монастырисской РГА Тернопольской области Галину Молчанову. Источник: https://censor.net.ua/n3195946

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