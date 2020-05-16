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Главная » Украина » Происшествия
14:59 16 Мая 2020 Просмотров 211   КомментариевКомментарии

Больницы сообщили лишь о половине случаев коронавируса среди медиков, – Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что руководители больниц не уведомили Государственную службу по труду о половине случаев инфицирования медиков коронавирусом.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что руководители больниц не уведомили Государственную службу по труду о половине случаев инфицирования медиков коронавирусом.

Ляшко отметил, что каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание.

“Мы уже неоднократно обращали на это внимание и говорили руководителям учреждений охраны здоровья. О случаях заболевания медиков нужно сообщать Государственной службе по вопросам труда, которая проводит расследование каждого такого случая. К сожалению, руководители учреждений охраны здоровья пренебрегают этим. Из более 3 тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого второго медика”, – подчеркнул он.

При этом расследование, на сегодня завершено только в 10 случаях. В 7 из которых установлена связь между профессиональной деятельностью и болезнью.

По словам Ляшко, 15 мая было проведено очередное совещание с работниками Гоструда, Госпотребслужбы и Министерства охраны здоровья, на котором выясняли почему так происходит.

“Есть проблемы с приобщением эпидемиологов в состав профильных комиссий. Сегодня свои объяснения предоставят руководители 5 лабораторных центров, которые не делегируют эпидемиологов в состав комиссий. Все руководители лабораторных центров получили поручение срочно направить эпидемиологов в состав комиссий. Буду инициировать очередное рассмотрение этого вопроса на заседании национальной комиссии ТЕБтНС. Потому что медики не должны страдать из-за бюрократических процедур”, – добавил он.

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Тэги: ляшко

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