В мире за сутки диагностировали 99 405 новых заражений COVID-19

За минувшие сутки в мире диагностировали 99 405 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Это на 3000 случаев больше чем 14 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Так, новые случаи заражения диагностировали: в США – 26 692, Бразилии – 15 305, России – 10 598, Перу – 3891, Индии – 3787 и других странах.

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Как сообщает сайт Worldometer, по состоянию на утро 16 мая в мире зафиксировано 4 629 407 случаев коронавирусной болезни, 1 761 062 человека выздоровели от недуга, 308 676 умерли.

Лидерами по количеству подтвержденных случаев остаются США – 1 484 285 случаев, Испания -274 367 и Российская Федерация – 262 843 случая.

В США также наибольшее количество жертв пандемии на сегодняшний день – 88 507 человек. Источник: https://censor.net.ua/n3195950

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