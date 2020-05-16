Италия в начале июня открывает границы

Предусматривается возможность въезда в Италию из стран Европейского союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако.

Италия открывает границы с 3 июня на фоне пандемии коронавируса. Самоизоляция после въезда больше не будет обязательной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание La Republicca.

Так, указом правительства предусматривается возможность въезда в Италию из стран Европейского союза, Шенгенской зоны, включая Швейцарию и Монако. При этом самоизоляция после въезда в страну в течение 14 дней больше не будет обязательной.

Как сообщается, такое решение направлено на возобновление летнего туристического потока. Ожидается, что другие страны-члены ЕС также откроют границы 3 июня в результате Брюссельских рекомендаций.

Отмечается, что все внешние европейские границы, то есть с остальным миром, останутся закрытыми по крайней мере до 15 июня. В середине следующего месяца Европейская комиссия решит, снять блокаду или продлить ее.

В случае новой вспышки коронавирусной инфекции власть на региональном или национальном уровне может вновь ограничить передвижение в конкретных районах.

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