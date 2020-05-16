Байден не помнит женщину, обвинившую его в домогательствах
Около месяца назад Тара Рид, бывшая помощница Джо Байдена, заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам с его стороны почти 30 лет назад.
По ее словам, Байден, занимавший тогда пост сенатора от штата Делавэр, в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее, прикасался и настаивал на интимных отношениях. Рид рассказывала о харассменте маме, подруге, брату и бывшей коллеге. Она даже призвала 77-летнего политика отказаться от участия в выборах президена США.
Но Байден решительно отвергает все обвинения и опровергает утверждение Тары Рид, что в 1993 году он «прижал ее к стене и домогался ее», пишет The New York Post.
Более того, в интервью телеканалу MSNBC, отвечая на вопрос телеведущего Лоуренса О’Доннелла о том, помнит ли он, кто такая Тара Рид, Байден ответил: «Буду честен с вами, нет».
Байден – кандидат в президенты США от Демократической партии, в прошлом – вице-президент США.
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