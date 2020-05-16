Трамп заявил о разработке в США «супер-пупер-ракеты»

В пятницу в Овальном кабинете Дональд Трамп заявил, что США разработали оружие, чтобы опередить военных конкурентов – Россию и Китай.

«У нас нет выбора, мы должны это делать с такими противниками, как у нас. Я называю это супер-пупер-ракета (super duper missile), и я слышал, что она летит в 17 раз быстрее, чем у них», – сказал президент, сидя за стойкой.

«Правильно», – подтвердил министр обороны Марк Эспер, стоя рядом с Трампом.

Газета The Guardian, пересказавшая это комическое заявление американского президента, напоминает, что ранее Владимир Путин объявил о создании гиперзвуковой ядерной ракеты в России.

В прошлом году США испытали свою собственную гиперзвуковую ракету, и в пятницу Трамп, похоже, намекал на появление в США новых технологий.

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