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Главная » Мир » Экономика
13:28 16 Мая 2020 Просмотров 351   КомментариевКомментарии

Аналитики подсчитали, кто станет первым в мире триллионером

Согласно расчетам консалтинговой фирмы Comparisun, 11 из 25 богатейших людей мира имеют реальные шансы стать триллионерами до конца жизни.

Глава крупнейшего в мире интернет-ритейлера остается богатейшим человеком даже после того, как в результате недавнего развода потерял часть состояния

Первым из них станет основатель и исполнительный директор Amazon.com Джефф Безос. Его состояние может превысить 1 трлн долларов в 2026 году, когда ему исполнится 62 года.

На втором месте в этой виртуальной гонке нахолится глава одной из крупнейших компаний-застройщиков в Китае Evergrande Group Сюй Цзяинь, состояние которого может достичь этого уровня в 2027 году, когда ему будет 68 лет.

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. Джек Ма может войти в этот список третьим в 2030 году в возрасте 65 лет.

В отчете отмечается, что всего 11 из 25 богатейших людей мира имеют реальные шансы стать триллионерами до конца жизни. В их число входит также основатель и глава Facebook Inc. Марк Цукерберг – в 2036 году, когда ему будет 51 год.

В Comparisun проанализировали рыночную стоимость 25 наиболее дорогих компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также состояние 25 богатейших людей. После этого эксперты рассчитали средний процентный подъем обоих показателей за последние пять лет и предположили аналогичные темпы роста в будущем.

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Тэги: самый богатый, Джефф Безос, триллионер

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